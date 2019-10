Der Schauspieler Richy Müller ist als Kommissar Lannert aus dem SWR-Tatort bekannt. Er kann aber auch Theater und steht jetzt im Stuttgarter Wilhelma-Theater auf der Bühne - als "Rain Man".

Richy Müller (links) in "Rainman"

Er hat den Film "Rain Man" mit Dustin Hoffman nie gesehen, das Roadmovie über einen Autisten und seinen Bruder. Er wusste auch nur wenig über Autisten, bis ihm die Rolle angeboten wurde. Aber Richy Müller hat versucht, den Autisten in sich zu finden. Und das, so erzählt der Schauspieler im SWR-Interview, ist ihm nach Aussagen von Fachleuten richtig gut gelungen und darüber freut er sich.

Körperlich anstrengende Rolle

In Karlsruhe hat er den "Rain Man" seit 2014 schon mehr als hundertmal gespielt. Seit Mittwoch gastiert er in dieser Rolle im Wilhelma Theater in Stuttgart. Eine Rolle, die ihn körperlich anstrengt. "Nach den ersten Vorstellungen musste ich zum Physio, um am Hals behandelt zu werden", erinnert sich Müller, der vielen Fernsehzuschauern vor allem als Kommissar Thorsten Lannert im SWR-Tatort bekannt ist.

"Theater ist direkter und unmittelbarer"

Trotz seiner Fernseherfolge spielt Richy Müller immer wieder gerne Theater. "Theater ist natürlich die Mutter des Schauspiels", sagt er. Ihn reizt der direkte Kontakt mit dem Publikum. "Man spürt, ob was ankommt oder nicht. Und dann natürlich der Applaus..." Und noch etwas genießt er beim Theaterspielen. "Jedesmal, wenn man auf die Bühne geht, ist es wie ein Neuanfang. Etwas ganz Besonderes."

Dreharbeiten für den nächsten Stuttgart-Tatort

Ab nächster Woche steht Richy Müller wieder als Tatort-Kommissar Lannert in Stuttgart vor der Kamera. Wie schwer fällt ihm das Umschalten auf die Tatort-Rolle? "Das geht ganz schnell", erzählt er. Genauso wie das Abschalten nach dem Dreh. "Wenn ich das Kostüm aus- und meine privaten Sachen anziehe, dann bin ich kein Schauspieler mehr. Dann bin ich Richy Müller." Und zum neuen Tatort will er nur soviel verraten: "Es gibt ne Leiche, einige Verdächtige und zwei gute Fahnder, die den Fall lösen."