Autofahrer in Baden-Württemberg müssen sich an diesem Wochenende auf Behinderungen und Staus einstellen. Teilstrecken der A6, A8 und A81 sind wegen Bauarbeiten zeitweise gesperrt.

Seit Freitagabend 22 Uhr bis Montagfrüh um 6 Uhr ist die A8 zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt (Kreis Göppingen) voll gesperrt. Für den Bau der Filstalbrücke wird ein Schutzgerüst aufgebaut. Autofahrer müssen deswegen auf die ausgeschilderten Umleitungsstrecken ausweichen.

Wartungsarbeiten im Tunnel Gruibingen

Das Regierungspräsidium Stuttgart nutzt die Vollsperrung der A8 in Fahrtrichtung München für routinemäßige Wartungsarbeiten am Tunnel Gruibingen (Kreis Göppingen). Die Arbeiten werden in der Nacht zum Sonntag durchgeführt. Der Tunnel ist von Samstagabend 20 Uhr bis Sonntagfrüh um 5 Uhr voll gesperrt. Die Sperrungen sind laut Regierungspräsidium absichtlich auf die Nachtstunden gelegt, da dann ein geringeres Verkehrsaufkommen erwartet wird. Der Verkehr wird an der Tank- und Rastanlage Gruibingen über eine Behelfsausfahrt ausgeleitet.

Auf der A81 wird die Ein- und Ausfahrt Heilbronn-Untergruppenbach saniert. Die Strecke in Richtung Heilbronn kann bis Montagmorgen um 5 Uhr nicht genutzt werden.

Sperrung auf A6 bei Wiesloch/Rauenberg

Die A6 bei Wiesloch/Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) wird am Samstag ab 20 Uhr bis Sonntagmorgen um 8 Uhr in Richtung Heilbronn gesperrt. Dort muss ein Traggerüst für die neue Autobahnbrücke abgebaut werden.