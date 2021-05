Die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) feiert ihr 900-Jahr-Jubiläum. Offizieller Start der Jubiläumsreihe war am Sonntag, mit Turmbläsern und einer Lichtinstallation an der Lutherkirche. Zudem waren Schauspielerinnen und Schauspieler in der Innenstadt unterwegs. Verkleidet und geschminkt sollten sie als historische Persönlichkeiten, die für die Stadt von Bedeutung waren, dazu anregen, sich mit Fellbachs Geschichte auseinanderzusetzen. Sie sollen auch in den nächsten Wochen weiter in der Kappelbergstadt anzutreffen sein. Große Veranstaltungen sollen erst in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, sofern es die Corona-Lage zulässt. Außerdem wurde zusammen mit Fellbacher Filmschaffenden ein Videoclip für den Auftakt des Jubiläumsprogramms produziert.