9-Euro-Ticket für den ÖPNV in der Region Stuttgart: Das ist bisher geplant

Auch in der Region Stuttgart soll es drei Monate lang ein billiges Monatsticket geben. Doch wie läuft das ab - und was haben Menschen mit einem Abo davon? Was bisher bekannt ist.

Menschen in Deutschland und somit auch in der Region Stuttgart sollen im öffentlichen Nahverkehr bald ein Monatsticket zum Preis von 9 Euro nutzen können. Das hat die Bundesregierung im Zusammenhang mit ihrem zweiten Entlastungspaket angekündigt. Ab wann gibt es in Stuttgart das Ticket für 9 Euro? Geplant ist das laut Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) so schnell wie möglich. Da es das Ticket aber überall in Deutschland gleichzeitig geben soll und ein enormer Verwaltungsaufwand zu stemmen sei, sei vor dem 1. Mai nicht damit zu rechnen. Dieser Meinung ist auch der Geschäftsführer des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS), Horst Stammler. Der VVS erhöht die Ticketpreise - unabhängig vom 9 Euro-Ticket - ab April um durchschnittlich 2,5 Prozent. dpa Bildfunk picture alliance/Bernd Weissbrod/dpa Wie lange und wo soll das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV gelten? Der reduzierte Preis soll 90 Tage lang gelten. Bei einem Start im Mai wäre das der Zeitraum bis Ende Juli. Das Ticket soll in dem Verbund, für den es gekauft wurde, rund um die Uhr verwendet werden können. Im Fall der Region Stuttgart ist das der VVS. Warum kostet das neue Ticket 9 Euro und ist nicht gleich ganz kostenlos? VVS-Chef Stammler sieht wenig Chancen, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sich das ganze noch einmal anders überlegt. "Die Signale des Bundesverkehrsministers sind so, dass er an den neun Euro festhalten will. Daran müssen wir uns orientieren." Allerdings sind auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann sowie seine Amtskollegen aus den anderen Bundesländern für die Gratis-Variante. Es bleibt abzuwarten, ob Wissing bei dieser Frage möglicherweise doch noch einlenken wird. Baden-Württemberg Kritik an Ampel-Plänen BW-Verkehrsminister fordert kostenlosen ÖPNV für drei Monate Die Bundesregierung will die Bürger mit einem ÖPNV-Monatsticket für neun Euro entlasten. Minister Hermann (Grüne) hält das für wenig praktikabel und sieht BW benachteiligt. mehr... Was ist mit denen, die schon eine Monats- oder Jahreskarte beim VVS haben? Das Unternehmen sagt, der niedrige Preis werde entsprechend mit dem bereits bezahlten Preis der Monats- oder Jahreskarten verrechnet. In der Region Stuttgart betreffe das weit über 300.000 Menschen. Werden dann Busse und Bahnen in der Region Stuttgart komplett voll sein? Stammler sagte dazu dem SWR: "Es ist noch Platz in den Bahnen. Wir stehen vor einer großen Herausforderung, aber wir gehen davon aus, dass wir alle Menschen befördern können."