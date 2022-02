In Neckartailfingen (Kreis Esslingen) haben zwei Unbekannte am Morgen eine 89-jährige Frau in deren Wohnung überfallen und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei klingelten sie gegen 7 Uhr an der Tür, drängten die Frau plötzlich in die Wohnung und fesselten sie. Dann durchsuchten sie die Räume und flohen mit Bargeld und Schmuck. Die überfallene Frau blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.