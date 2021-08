In der Region Stuttgart hat die Landeshauptstadt nach wie vor die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag meldete, liegt der Wert bei 21,4. Im Vergleich zum Vortag ist das ein leichter Rückgang. Doch zieht man die Zahlen von vor einer Woche heran, ist der Wert gestiegen. Hoch ging es auch in den Kreisen Ludwigsburg und Esslingen auf 16 und 16,6. In den Kreisen Böblingen und Rems-Murr sind die Werte hingegen gefallen - auf 15,3 und 11. Von Montag auf Dienstag registrierte das Landesgesundheitsamt in der Region Stuttgart insgesamt 83 Neuinfektionen. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet