Gedenken: 80 Jahre nach der Juden-Deportation aus Stuttgart

Am 1. Dezember jährt sich zum 80. Mal der Beginn der Deportationen jüdischer Menschen aus Stuttgart. Auch Schüler gedenken an diesem Tag dem Start des Holocausts der Juden in Württemberg.

Am 1. Dezember 1941 verließ der erste Deportationszug den Stuttgarter Nordbahnhof: das Ziel war Riga in Lettland. Die Jüdinnen und Juden waren zuvor in einem Sammellager auf dem Killesberg zusammengefasst worden. Von hier aus wurden die Menschen in das Konzentrationslager Jungfernhof deportiert. Für die meisten bedeutete der Transport den Tod. Bis August 1942 folgten weitere Deportationen nach Izbica, Auschwitz und Theresienstadt.

Mehr als 2.500 Menschen mit Zügen aus Stuttgart deportiert

Im Februar 1945 fuhr der letzte Deportationszug vom Stuttgarter Hauptbahnhof ab. Insgesamt wurden mehr als 2.500 Männer, Frauen und Kinder aus Württemberg und Hohenzollern verschleppt. Nur eine geringe Zahl von ihnen überlebte die nationalsozialistische Vernichtungspolitik. Lediglich 180 Juden und Jüdinnen kehrten zurück.

Gedenkfeier am Killesberg soll an die Opfer erinnern

In einer Gedenkfeier am Killesberg haben am Mittwoch neben Repräsentanten der Israeltischen Religionsgemeinde Württemberg (IRGW) und der Landeshauptstadt auch Stuttgarter Schüler und Schülerinnen teilgenommen - coronabedingt in kleinem Kreis.

"Man denkt immer, Hitler war in Berlin oder in München. Aber wenn man dann sieht, das hätte auch mein Nachbar in Stuttgart theoretisch sein können, (…) dann wird einem bewusst, dass es auch hier in Stuttgart stattgefunden hat, vielleicht auch in der eigenen Familie, und dass es nicht irgendwo war, sondern hier bei uns."

Gedenkort in Stuttgart soll beim Begreifen der Vergangenheit helfen

Schüler und Schülerinnen des Wirttemberg-Gymnasiums nahmen an der Gedenkfeier teil. Sie hatten Biografien von Deportierten vorgelesen und hatten Plakate und Steine mit Friedenssymbolen und Sprüchen unter dem Motto "Nie wieder" gestaltet. Zu ihrer Unterrichtseinheit zum Thema Nationalsozialismus gehörte auch der Besuch des Hotels Silber in der Stuttgarter Innenstadt, der ehemaligen Gestapo-Zentrale für Württemberg, das in Nazi-Zeiten der Stuttgarter Polizei auch als Hauptquartier diente.

Die Besucher der Erinnerungsstätte Hotel Silber müssen sich durch enge Gänge und Räume winden. Wer die Tür zur ersten Etage und damit zur Dauerausstellung öffnet, wird mit einer Zimmerflucht konfrontiert und mit der Erkenntnis, mit welcher Geschmeidigkeit sich die ehemaligen Hotelzimmer in Polizeistuben verwandeln konnten. Der Blick bleibt frei, weil eine gekonnte Bodeninstallation das Betreten des Ganges verhindert. Über die gesamte Länge erstreckt sich ein riesiger Polizist, zusammengesetzt aus unzähligen Passfotos ehemaliger Mitarbeiter, die hier nach der Aufgabe des Hotels seit der Weimarer Republik bis in die 80er Jahre der BRD gewirkt haben. „Kontaktzone zwischen Vergangenheit und Gegenwart" - so definiert die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann einen „authentischen Ort". Es ist dieses Gefühl, dieser kleine Moment, an dem sich Geschichte tatsächlich zu mehr als reiner Anschauung verdichten kann. Kurator Friedemann Rincke: „Das ist ein Bild, das jeder von uns kennt, wenn man auf ein Amt geht: langer Flur, rechts und links sind die Büros der einzelnen Sachbearbeiter. Man sucht sich raus, wo man hin muss. An der Tür sind Türschilder. Das haben wir von Anfang an so bewahren wollen, dass der Blick in den Flur frei bleibt und dieser Eindruck weiter entsteht." Die Geschichte des Hauses wird in einem fest gelegten Rundgang in 14 Räumen erzählt. Das Grundprinzip ist in jedem Zimmer gleich, erklärt Ausstellungsleiterin Paula Lutum Lenger vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg: „Was bedeutet polizeiliches Handeln, das Verfassen von Erlassen, von Befehlen, für die Menschen, die davon betroffen sind? Das Haus ist zugleich ein Täter- und ein Opferort." Zu den Opfern zählen die Stuttgarter Angehörigen des Hitler-Attentäters Georg Elser. Sie werden stundenlang in der Gestapo-Behörde verhört. In der Pförtnerloge, heute noch hinter dem Gebäudeeingang zu sehen, hockt verloren der 11-jährige Neffe Elsers. Auch der Bosch-Mitarbeiter Anton Hummler wird im September 1943 von den Nazis verhaftet: Er hatte Kontakt zu Widerstandsgruppen und verbotene Auslandssender gehört. Morgens um fünf Uhr habe die Gestapo bei Ihnen angeklopft, erzählt der Sohn, Heinz Hummler: „Was mir in Erinnerung geblieben ist: dass meine Mutter ohnmächtig wurde und auf dem Boden lag. Und der Gestapo-Mann stieg über sie hinweg und fragte mich: Hat sie das öfters?" Der 11jährige Sohn Heinz verfasst einen Brief, der an einer Wand der neuen Dauerausstellung hängt. Er bittet um „mildernde Umstände", verweist auf die „Frontbewährung". Ohne Erfolg. Ein Jahr später wird der Vater vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Das ehemalige Hotel Silber – ein Tatort mitten in der Stuttgarter Innenstadt. Hier organisierte die Gestapo die Deportation der Juden und die Verfolgung politischer Gegner, Hier wurde nach Homosexuellen gefahndet, die Ermordung kranker und behinderter Menschen sowie die Verfolgung der Sinti und Roma geplant. Nach 1945 geht die Polizeiarbeit an denselben Schreibtischen und in denselben Verhörzellen weiter: Kontinuitäten, aber auch Brüche, aus denen sich Fragen für die Gegenwart ableiten lassen. Das Hotel Silber will mehr als reine Erinnerungsstätte sein, betont die Historikerin Paula Lutum-Lenger: „Es ist ein Lernort für Diskriminierungserfahrungen, für Ausgrenzungserfahrungen. Die Begriffe – wir haben sie jetzt in die Fassade eingeschrieben – Begriffe wie Denunziation, wie Vorurteil, wie Würde – das sind natürlich alles Begriffe, die überzeitlich sind."

Für viele Schüler ist das Thema Judendeportation in weite Ferne gerückt. "Für uns heute ist das überhaupt nicht mehr greifbar", heißt es aus der Schülerschaft.