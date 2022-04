Seniorin tot aufgefunden: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Eine 79-jährige Frau ist in ihrer Wohnung in Waiblingen-Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) tot aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen (Ostalbkreis) am Mittwoch mitteilten, werde wegen eines möglichen Tötungsdelikts ermittelt. Eine Obduktion hatte keinen Zusammenhang mit einem häuslichen Unfall ergeben. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361/5800. Insbesondere Anwohner und Passanten in Waiblingen-Hohenacker werden gebeten, Hinweise zu möglicherweise verdächtigen Personen oder Fahrzeugen mitzuteilen. Die Frau wurde an Karfreitag gefunden. Die Obduktion fand am Osterwochenende statt.