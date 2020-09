StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs spricht aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums der Stuttgarter Zeitung über das Arbeiten in Zeiten von Corona und über die Zukunft von gedruckten Zeitungen.

SWR: 75 Jahre ist ein stolzes Alter, Herr Dorfs. Muss man in diesen Zeiten froh sein, wenn man so alt wird?

Joachim Dorfs: 75 Jahre ist eine stolze Zahl. Und wenn man sieht, was in dieser Zeit passiert ist - von der von der Gründung bis heute - das macht einen schon sehr stolz. Und man sieht, auf welchen Schultern man da steht.

Ihre Extra-Beilage zum 75. Geburtstag zieren mehrere Themen. Jürgen Klinsmann für den Sport, Marcia Haydée für die Hochkultur und Dietrich Wagner, als er am 30. September 2010 mit blutenden Augen aus dem Stuttgarter Schlossgarten geführt wird, für die aktuelle Berichterstattung. Dazu kommt das Corona-Virus. Wie hat Sie das getroffen?

Das war natürlich eine extreme Diskrepanz. Einerseits mussten und wollten wir berichten über alles, was da passiert und die Informationen, gerade professionelle Informationen in dieser Zeit, sind uns wirklich aus den Händen gerissen worden. Andererseits war es organisatorisch natürlich wahnsinnig schwierig. Wir waren vom Lockdown betroffen - wie viele andere auch. Wir haben innerhalb von ganz kurzer Zeit alle Kolleginnen und Kollegen nach Hause geschickt. Über Videokonferenzen haben wir die Zeitung organisiert. Das hat alles erstaunlich gut und reibungslos geklappt. Aber es war natürlich eine wahnsinnige organisatorische Herausforderung. Wir haben dann in ganz kurzer Zeit beispielsweise ein neues Zeitungsbuch, so nennen wir das, zum Thema Zuhause gemacht, weil die Lebenswirklichkeit von vielen Leuten ja auf einmal ganz anders war und wir deshalb auch den Leuten Lesestoff und Services (Was soll ich jetzt tun? Wie bleibe ich fit?) an die Hand geben wollten. Die klassische Kulturberichterstattung, die klassische Sportberichterstattung, die klassische Lokalberichterstattung - das konnte in dieser Zeit ja gar nicht stattfinden.

Stichwort Digitalisierung. Joachim Dorfs, ist das das Zauberwort?

Ja, natürlich. Unserer Journalismus ist ja nicht an Papier gebunden. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es noch sehr lange eine gedruckte Zeitung geben wird. Jedenfalls solange es Leute gibt, die uns gedruckt lesen wollen. Aber unser Journalismus ist eben nicht an Papier gebundenen, sondern im Grunde ist unser Spruch: "Der richtige Inhalt zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal." Und wir wollen jeden Leser, jeden User erreichen auf einem Weg, der für ihn nützlich, sinnvoll und angenehm ist. Das geht in ganz viele Richtungen. Wir orientieren uns daran, wie die Leute uns lesen und wahrnehmen wollen. Aber unser Geschäft ist Journalismus. Das ist unsere DNA und professioneller Journalismus wird, davon bin ich sehr überzeugt, in diesen Zeiten mehr denn je gebraucht.