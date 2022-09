75-Jähriger tödlich in eigener Brennerei in Neidlingen verunglückt

Am Mittwochnachmittag ist ein 75-Jähriger vermutlich durch einen Unfall in seiner hauseigenen Brennerei in Neidlingen (Landkreis Esslingen) tödlich verunglückt.

Gegen 16:45 Uhr meldeten andere Hausbewohner der Polizei, dass der 75-jährige Mann und seine 74-jährige Ehefrau dringend ärztliche Hilfe benötigen. Es bestand der Verdacht, dass die beiden Gas eingeatmet hatten. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden die beiden Hausbesitzer im Untergeschoss des Hauses, wo sich die Schnappsbrennerei des 75-Jährigen befindet. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits nicht mehr ansprechbar. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Seine Frau wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dort wird sie momentan stationär behandelt. Sie schwebt nach Angaben der Polizei vom Donnerstag weiterhin in Lebensgefahr. Tod könnte durch Gärgase erfolgt sein Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und prüft vor allem, ob im Zusammenhang mit dem Betrieb der Brennerei entstandene Gärgase der Grund für den mutmaßlichen Unfall sein könnten. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Rettungsdienst war mit elf Fahrzeugen, 22 Einsatzkräften und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Im Einsatz waren außerdem die Feuerwehren Neidlingen und Weilheim mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 29 Kräften.

