Der Sportwagenhersteller Porsche hat angefangen, sein gesamtes Entwicklungszentrum in Weissach (Kreis Böblingen) mit dem neusten Mobilfunkstandard 5G ausrüsten, um moderne Technologien für den Serieneinsatz in Autos umfangreicher testen zu können. Dabei geht es beispielsweise um vorausschauende Warn- und Assistenzsysteme oder automatisierte Fahrfunktionen, die in der Regel von dem schnellen 5G-Internet abhängig sind. Heute verkündete Porsche den 5G-Start im Außenbereich des Entwicklungsstandorts. In den nächsten Monaten sollen auch die Innenräume ausgestattet werden. Ziel des Projekts sei es, Entwicklungen nicht nur in den Labors zu erproben, sondern Ergebnisse direkt auf den Prüfstrecken unter Alltagsbedingungen sichtbar zu machen. 5G und darauf aufbauende Funktionen würden mittelfristig in neue Fahrzeuge integriert, hieß es von Porsche. Zur Frage, wann eine solche Serieneinführung geplant ist, machte das Unternehmen keine Angaben.