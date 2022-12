Am Freitag erlag auch der 57-jährige Familienvater aus Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) seiner Schussverletzung. Sein 60-jähriger Bruder hatte ihn am Mittwoch an seinem Arbeitsplatz angeschossen. Im Anschluss fuhr der 60-Jährige zur Frau seines Bruders, um sie zu erschießen. Danach tötete er sich selbst. Die beiden Töchter der Familie, die sich in der Wohnung befanden, während der 60-Jährige ihre Mutter erschoss, blieben unversehrt. Nun erlag auch ihr Vater seiner Schussverletzung.