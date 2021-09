per Mail teilen

Ein 55-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen verstorben, nachdem er mit seinem Wagen in einer Kurve von einer Straße zwischen Böhmenkirch und Steinenkirch (beide Kreis Göppingen) abgekommen war. Sein Auto war in einen Holzschuppen geprallt. Rettungskräfte hatten erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren. Wie erste Ermittlungen ergaben, führte möglichweise eine plötzlich aufgetretene Erkrankung zu dem Unfall.