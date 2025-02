Vor fünf Jahren gab es in Göppingen die erste Corona-Infektion: Die Covid-Welle erreichte Baden-Württemberg. Die Sorgen waren groß, Hamsterkäufe und Lockdowns die Folge.

Fünf Jahre ist es jetzt her, dass sich ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Göppingen vermutlich während einer Italienreise angesteckt hatte . Am 25.02.2020 hieß es dann: Corona hat Baden-Württemberg erreicht. In den örtlichen Apotheken waren innerhalb von Stunden Atemmasken und Desinfektionsmittel ausverkauft. Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) brach seinen Urlaub ab, um in einer Pressekonferenz zur Besonnenheit aufzurufen.

Nur wenige Wochen nach dem ersten Corona-Fall in Baden-Württemberg setzten auch in Göppingen die Hamsterkäufe ein. Besonders beliebt: Klopapier. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Corona: Sorge und Angst vor Virus war groß

Der sogenannte Patient Null habe sich vorbildlich verhalten, hieß es damals von den Behörden. Er habe sich direkt beim Gesundheitsamt gemeldet, als er zu husten und zu fiebern anfing. Anfang März wurde der Patient zwar wieder aus dem Krankenhaus entlassen, doch die Corona-Welle war nicht mehr aufzuhalten. Bereits einen Tag nach dem ersten Fall, am 26.02.2020, wurden die nächsten zwei Corona-Fälle in Baden-Württemberg bekannt. Lockdowns und Hamsterkäufe waren die Folge. Der Landkreis Göppingen musste seit dem Covid-Ausbruch 438 Menschen verzeichnen, die mit oder an Corona verstorben sind.

Über den ersten Corona-Patienten in Baden-Württemberg wurde in diesem Filmbeitrag in einem SWR Extra am 26.02.2020 berichtet:

Covid: Ältere Menschen sollten sich weiter impfen

Inzwischen hat das Virus seinen Schrecken etwas verloren. Trotzdem rät die Ständige Impfkommission älteren Menschen, ihre Corona-Impfung regelmäßig auffrischen zu lassen. An den 25. Februar 2020 kann sich auch Hans-Georg Kräusslich noch genau erinnern. Er ist Virologe am Heidelberger Uniklinikum und sagt: "Wir sollten Corona als etwas Normales begreifen." Wie der Heidelberger Virologe fünf Jahre später auf Corona blickt, können Sie hier nachlesen: