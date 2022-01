Nach Mordversuch an Prostituierter: Mann aus Eislingen vor Gericht

Ein 47 Jahre alter Mann soll in Eislingen (Kreis Göppingen) versucht haben, eine Prostituierte umzubringen. Wegen versuchten Mordes muss sich der Mann ab Freitag vor dem Landgericht Ulm verantworten. Der Mann soll die 30-jährige Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und dann gefesselt sowie ausgeraubt haben. Laut Anklage hat der 47-Jährige dabei den Tod der Frau billigend in Kauf genommen. Das Opfer soll nach einiger Zeit aus der Bewusstlosigkeit erwacht sein und sich selbst befreit haben. Den Angaben zufolge soll die Prostituierte den Mann zunächst weggeschickt haben, weil er kein Bargeld dabei hatte. Nach der Rückkehr soll der Mann dann auf brutale Weise Rache genommen haben. Die Tat hatte sich im Juli 2021 in einer Pension in Eislingen ereignet.