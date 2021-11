Nur wer die 3G-Regel erfüllt, kann ab Mittwoch im Öffentlichen Nahverkehr in der Region Stuttgart mitfahren – für die Stuttgarter Verkehrsbetriebe und den VVS eine Herausforderung.

Über Ansagen in Bussen Bahnen, Aufkleber und Anzeigen an den Haltestellen will der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) die Fahrgäste über die neue 3G-Regelung im ÖPNV informieren. "Wir sind jetzt im absoluten Arbeits-Modus und versuchen so schnell wie möglich alles Nötige in die Wege zu leiten, um unsere Fahrgäste bestmöglich über die neue 3G-Regelung zu informieren", sagte VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger.

Geimpft, genesen oder getestet: Nur wer diese 3G-Regel erfüllt, kann ab sofort im öffentlichen Nahverkehr mitfahren. Kontrollen übernehmen Mitarbeitende der Verkehrsbetriebe und auch die Polizei. dpa Bildfunk picture alliance/dpa Sebastian Gollnow

Stichprobenartige Kontrollen und Schwerpunktaktionen

Für die Kontrollen der 3G - Nachweise in Bus und Bahn sind die Betreiber der Verkehrsunternehmen und ihr Personal selbst verantwortlich. Sie werden dabei aber von den örtlichen Polizeibehörden unterstützt. Kontrolliert wird künftig stichprobenhaft, laut VVS erst beim Aussteigen aus den Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs. Anfang Dezember soll es in Ludwigsburg und Böblingen Schwerpunkt-Kontrollen geben.



Mindestens 200 Euro Bußgeld bei Verstößen

Ausgenommen von der 3G-Regel sind Kinder, die ihr sechstes Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Schülerinnen und Schüler. Bei ihnen reicht ein Schülerausweis oder ein anderer von der Schule ausgestellter Nachweis aus. Wer gegen die neue Regelung verstößt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von mindestens 200 Euro.