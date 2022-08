Oberboihingen: Mutmaßliche Brandstifterin in Haft

per Mail teilen

Die Polizei hat eine 34-Jährige festgenommen, die am Donnerstagabend in Oberboihingen auf der Terrasse ihres Ex-Manns Feuer gelegt haben soll. Rettungskräfte konnten Schlimmeres verhindern.

Gegen 19 Uhr am Donnerstagabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Gartenstraße in Oberboihingen (Kreis Esslingen) gerufen. Dort brannte es auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Die erste Polizeistreife begann sofort mit Löscharbeiten, die Feuerwehr konnte anschließend ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern.

Keine Verletzten

Verletzt wurde niemand. Fünf Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden von der Polizei evakuiert. Sie konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Tatverdächtige wurde von Zeugen gesehen

Die Terrasse gehört zu der Wohnung des früheren Ehemanns der 34-Jährigen. Zeugen berichteten den Ermittlern, dass sie unmittelbar vor Brandausbruch die Frau im Garten der Wohnung gesehen hatten. Die sofort eingeleitete Fahndung hatte Erfolg - die Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Freitag einer Haftrichterin am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Inzwischen sitzt die mutmaßliche Brandstifterin wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft.