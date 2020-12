Das Böblinger Unternehmen Eisenmann befindet sich in der Auflösung. Zuletzt wurde der Geschäftsbereich "Lactec" verkauft, der Lackieranlagen für die Autoindustrie produziert. In Böblingen bleiben rund 340 ehemaligen Eisenmann-Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen erhalten. Für viele der rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in eine Transfergesellschaft überführt wurden, endet in diesen Tagen die Übergangszeit. Rund 185 haben wieder einen Job gefunden, über 300 stehen vor der Arbeitslosigkeit, so der Betriebsratsvorsitzende Helmut Wick. Ihre Zukunft sei auch wegen der Transformation der Autoindustrie sehr ungewiss. Das Firmengelände wurde an Immobilienunternehmen verkauft, die gemeinsam mit der Stadt Böblingen ein Konzept für das Areal entwickeln wollen.