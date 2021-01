per Mail teilen

Bei einer Verkehrskontrolle auf der B10 in Stuttgart sind innerhalb weniger Stunden mehr als 300 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, droht 14 Fahrern deshalb ein Fahrverbot. Ein Autofahrer fuhr am Freitagabend mit 157 Kilometer pro Stunde über die Bundesstraße. Erlaubt sind dort 80 Kilometer pro Stunde.