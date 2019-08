Dominik Fröschle und Sophia Hagenlocher sind am Samstag schon so etwas wie Routiniers bei der Krönung in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg). Wie im Vorjahr waren die beiden auch dieses Jahr die schnellsten beim traditionellen Schäferlauf.

dpa Bildfunk Sebastian Gollnow

