Ein 26-Jähriger ist am Pfingstmontag in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) von mehreren Männern angegriffen worden. Diese seien teils mit Stangen bewaffnet gewesen und nach der Attacke geflüchtet, teilte die Polizei mit. Zur Suche nach den fünf dunkel gekleideten Männern wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Warum der 26-Jährige am Abend angegriffen wurde, sei noch unklar, hieß es. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht - hat aber nach ersten Erkenntnissen keine schweren Verletzungen.