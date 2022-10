Musical "Tanz der Vampire" wird 25 - Stuttgart feiert Jubiläum

In Stuttgart ist am Donnerstagabend das 25-jährige Jubiläum des Musicals "Tanz der Vampire" gefeiert worden. Ehrengast war die Rockröhre Bonnie Tyler - die einen bejubelten Auftritt hinlegte.

Es ist Bonnie Tylers großer Hit "Total Eclipse of the Heart", den Komponist Jim Steinman für das Musical "Tanz der Vampire" freigab und mit dem Text von Michael Kunze als "Totale Finsternis" den Höhepunkt der Show darstellt. Der Auftritt von Bonnie Tyler als Sarah, die den Verführungskünsten des Grafen von Krolock unterliegt und von ihm in das Reich der Vampire geführt wird, war die Jubiläumszugabe zur Show am Donnerstagabend. Bonnie Tyler sang das Duett mit dem aktuellen Darsteller des Obervampirs, Filippo Strocchi.

Bonnie Tyler vom Besuch in Stuttgart begeistert

Bonnie Tyler sagte im Anschluss an ihren Auftritt zunächst auf deutsch "fabelhaft". Und weiter auf englisch: "Ich habe jede Minute davon genossen." Und so ging es auch dem Publikum, das sich von der Jubiläumsshow mehr als begeistert zeigte.

Uraufführung 1997 in Wien

Der "Tanz der Vampire" ist eines der erfolgreichsten Musicals von Stage Entertainment. Roman Polanskis gleichnamiger Hollywood-Kultfilm stand Pate, als das Musical am "Theater an der Wien" am 4. Oktober 1997 uraufgeführt wurde. Mit dem Text von Michael Kunze, der unter anderem Texter für Udo Jürgens und Nana Mouskouri ist sowie Musicalautor von "Elisabeth", "Mozart" und "Rebecca", und der Musik des amerikanischen Komponisten Jim Steinman wurde die Geschichte von Professor Ambrosius und seinem Helfer Alfred auf der Suche nach den Vampiren zu einem festen Bestandteil im Spielplan von Stage Entertainment. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Besetzung der Rolle des Grafen von Krolock, des Obervampirs, geschenkt.

Musicaldarsteller Kevin Tarte spielte den Grafen auf fünf Bühnen

Unvergessen in dieser Rolle: Kevin Tarte - der auch im Publikum der Jubiläumsshow in Stuttgart saß. Er war der animalisch-verführerische Dracula bei der Deutschlandpremiere im Jahre 2000 in Stuttgart und gab den Grafen danach noch fünf Mal auf unterschiedlichen Bühnen von Stage Entertainment. Bis heute hat er der Rolle des charmanten Verführers, der letztendlich aber doch nur immer der "unstillbaren Gier" erliegt, seine Note aufgeprägt. "Da ist mehr Kevin in der Rolle als die Rolle in mir", sagte Kevin Tarte einmal in einem Interview.

Stuttgart ist die heimliche Vampir-Hauptstadt Deutschlands

Seit der Deutschlandpremiere im Jahre 2000 ist das Musical immer wieder nach Stuttgart zurückgekehrt und eröffnete hier auch nach 18 Monaten Corona-Zwangspause im November 2021 wieder den Musical-Spielbetrieb. Die Fangemeinde in Stuttgart ist treu und gilt als eine der größten in Deutschland.