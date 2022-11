Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt ist ein 25-Jähriger tödlich verletzt worden. Ein 26-jähriger Bewohner stellte sich später der Polizei.

Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist am Sonntagmorgen ein 25 Jahre alter Mann getötet worden. Nach Auskunft der Polizei wurde der dringend Tatverdächtige nicht in der Unterkunft angetroffen. Den Angaben zufolge meldete sich der 26 Jahre alte Mann später bei der Polizei und gab an, eine Auseinandersetzung mit seinem 25-jährigen Landsmann gehabt zu haben. Er wurde festgenommen.

Bewohner informierten Polizei und Rettungskräfte

Bewohner hätten Polizei und Rettungsdienst per Notruf informiert und angegeben, dass ein Mann schwer verletzt worden sei. Die Einsatzkräfte fanden den 25-Jährigen mit mehreren stark blutenden Verletzungen in einem Zimmer. Sein Leben konnte trotz Reanimationsmaßnahmen nicht gerettet werden. Beide Männer stammen aus Gambia.