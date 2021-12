21 weitere Corona-Todesfälle in der Region Stuttgart

In der Region Stuttgart sind innerhalb eines Tages mehr als 2.800 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus den am Montagabend veröffentlichten Zahlen des Landesgesundheitsamts hervor. 21 Menschen sind den Angaben zufolge in der Region innerhalb eines Tages an Corona gestorben. Die meisten im Kreis Göppingen, nämlich sechs, gefolgt vom Kreis Ludwigsburg mit fünf Toten und dem Rems-Murr-Kreis mit vier Verstorbenen. In drei der sechs Kreise in der Region Stuttgart liegt die Inzidenz über 500, dem Wert für die Alarmstufe. Die niedrigsten Infektionszahlen melden der Kreis Böblingen mit einer Inzidenz von 389, die Landeshauptstadt (398) und der Kreis Ludwigsburg (448).