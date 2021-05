Wenn in angeblicher Polizist am Telefon jemanden über seinen Kontostand ausfragt, ist Vorsicht geboten. Die Polizei warnt in Stuttgart seit Jahren vor solchen Betrügern - mit Erfolg.

Das Corona-Jahr 2020 schien zunächst das Jahr der Telefonbetrüger zu werden: Ständig veröffentlichten die Polizeipräsidien Warnungen für die Region Stuttgart, dass schon wieder eine Anrufwelle von falschen Polizisten oder vermeintlichen Enkeln über die die Städte schwappen würde. Doch ein Blick in die Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Stuttgart zeigt: Zumindest in der Landeshauptstadt gab es 2020 weniger solcher vollendeter Betrugsfälle, in denen eine Seniorin oder ein Senior am Ende Geld verlor. Laut Statistik fanden im vergangenen Jahr 17 Übergaben von Geld und Wertgegenständen zwischen Senioren und Betrügern statt - den Schaden beziffert die Polizei Stuttgart auf knapp 900.000 Euro. Im Jahr 2019 waren es 28 Übergaben und knapp zwei Millionen Euro Schaden.

Echte Enkel warnen ihre Großeltern vor Telefonbetrug

"Es gab also deutlich weniger vollendete Fälle - unsere Präventionsarbeit scheint zu wirken", sagte eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei dem SWR. Prävention ging im Corona-Jahr 2020 freilich schwieriger als sonst. Persönliche Besuche wie zum Beispiel bei Seniorentreffs waren nicht möglich, stattdessen warnte die Polizei in den sozialen Medien und auf Wochenmärkten vor den perfiden Betrugsmaschen am Telefon. Viel helfe auch die Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn also etwa Enkel ihre Großeltern auf die Gefahren am Telefon hinwiesen. Ebenso wichtig sei die Aufklärung bei Bankmitarbeitern, die misstrauisch werden sollten, wenn Senioren große Geldbeträge abheben wollen, so die Polizeisprecherin weiter.

Die Polizei warnt unter anderem mit Broschüren vor Telefonbetrügern. SWR

"Die Betrüger wollen absichtlich Druck und Stress bei den älteren Menschen aufbauen, die sie kontaktieren. Da darf man sich nicht darauf einlassen", so die Polizeisprecherin. Man solle "einfach auflegen" oder auch "die Tür zuschlagen". In einem zweiten Schritt könnten die Betroffenen ihre echten Verwandten kontaktieren oder die 110 wählen. "Am besten von einem anderen Telefon, weil manchmal landet man sonst automatisch wieder bei den Betrügern. Die echte Polizei würde übrigens niemals am Telefon nach finanziellen Verhältnissen fragen, das geht uns auch ja gar nichts an."

Hinter dem Telefonbetrug stecken organisierte Banden

Im Jahr 2020 hat die Stuttgarter Polizei neun Fälle, in denen falsche Polizisten oder falsche Enkel zugeschlagen und Senioren um ihr Geld gebracht haben, aufgeklärt. Angesichts der vielen Fälle - hinzu kommt noch eine unbekannte Dunkelziffer - bleibt diese Zahl überschaubar. Doch die Ermittlungen sind schwierig. Hinter den Betrugsdelikten stecken in der Regel national und international organisierte Banden. Doch die Polizei hat reagiert: In Stuttgart kümmert sich seit vielen Jahren eine eigene Ermittlungsgruppe das ganze Jahr über nur um Fälle solcher falscher Polizisten und falscher Enkel.