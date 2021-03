Wie das Landratsamt Göppingen mitteilte, wurde auch die ansteckendere britische Variante festgestellt. Rund 200 Kinder und Erwachsene, deren Kontaktpersonen sowie weitere Haushaltsangehörige müssen nun in häusliche Isolation.

Bei insgesamt neun Kindern und Mitarbeitenden aus mehreren Gruppen des Kindergartens in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) sei das Coronavirus nachgewiesen worden. In mindestens zwei Fällen handle es sich um die zunächst in Großbritannien entdeckte ansteckendere Corona-Variante. Das teilte das Landratsamt Göppingen am Samstag mit.

Zudem sei das Virus bereits in mindestens fünf Fällen im familiären Umfeld einzelner Kindergartenkinder oder -mitarbeitenden entdeckt worden, auch hier teils in mutierter Form. Das Gesundheitsamt ordnete daraufhin laut Landratsamt eine Quarantäne für alle positiv getesteten Kinder und Erwachsene, deren Kontaktpersonen sowie weitere Haushaltsangehörige an.

Seit 22. Februar haben in Baden-Württemberg die Grundschulen im Wechselunterricht und Kitas geöffnet.