Die Polizei in Stuttgart hat einen 20-Jährigen festgenommen, der mit Flaschen auf die Polizei geworfen haben soll. Laut Polizei soll er polizeilichen Maßnahmen massiv gestört haben und versucht haben, einen 18-Jährigen aus den Händen der Polizei zu befreien. Ende Mai hatten Auseinandersetzungen zwischen jungen Menschen und Polizisten in der Stuttgarter Innenstadt dazu geführt, dass die Freitreppe am Schlossplatz mehrfach nachts gesperrt worden war. Der jetzt in Untersuchungshaft sitzende junge Mann soll in der Tatnacht noch an andern Stellen randaliert haben, teilte die Polizei nach weiteren Ermittlungen heute mit. Neben der Ermittlung des 20-Jährigen identifizierte die Kriminalpolizei nach eigenen Angaben auch 17 weitere Tatverdächtige. Die Ermittlungen dauern noch an.