Der IfA Branchengipfel zählt nach eigenen Angaben zu den größten automobilwirtschaftlichen Kongressen in Deutschland. Zwei Tage lang tauschen sich Experten über ihre aktuellen Themen aus.

Neue Anstöße erhalten, Ideen diskutieren und Kontakte pflegen, das ist das Ziel des IfA Branchengipfels in seiner 20. Auflage. In der Stadthalle Nürtingen (Kreis Esslingen) treffen sich am Mittwoch wichtige Vertreter der Automobilhersteller, -zulieferer, -händler und Branchendienstleister. Auch Studierende der Automobilwirtschaft können am Mittwoch und Donnerstag der Einladung des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) folgen.

Daimler-Chef Källenius hält den Hauptvortrag

Erwartet werden runden 600 Teilnehmer aus der Auto- und Mobilitätsbranche. Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender bei Daimler, wird einen Impulsvortrag zur Zukunftssicherung halten. Landesverkehrsminister Winfried Hermann wird zum Auftakt über die Herausforderungen für Mobilitätskonzepte der Zukunft informieren. Dem IfA Kongress wird nach Angaben der Veranstalter eine wichtige Transformationsfunktion zwischen Branchenpraktikern, Wissenschaft und Politik zugeschrieben.

Zukunftsfragen der Branche

Es geht um Auswirkungen vernetzter Autos, um autonome Fahrzeugkonzepte, innovative Geschäftsmodelle und Mobilitätssysteme sowie neue Antriebsforme für die Strukturen und die Beschäftigung in der Automobilwirtschaft. Wie können sich die Betriebe dabei strategisch ausrichten und positionieren? Wie wird sich die Autobranche ändern? Welche Antriebsarten werden erfolgreich sein - welche nicht? Diese und andere Fragen werden den Kongress mitbestimmen.