Die Polizei sucht weiter nach der vermissten 18-Jährigen aus Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Die junge Frau hatte am Montagmorgen die elterliche Wohnung verlassen und kehrte nicht mehr zurück. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg bittet um Hinweise: Die Deutsch-Vietnamesin ist 1,60 Meter groß, hat schulterlange schwarze Haare und trägt pinkfarbene Sneakers. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde nach ihr mit einem Hubschrauber und Mantrailerhunden gesucht.