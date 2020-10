per Mail teilen

Es ist trocken, trocken, trocken – seit drei Jahren haben wir in Baden-Württemberg zu wenig Regen. Der Wald leidet, unsere Gärten leiden und Landwirt zu sein, das macht unter diesen Umständen auch keinen Spaß. Viele Bauern haben inzwischen die Ernte eingefahren – das Getreide ist weitgehend von den Feldern. Und immerhin: Die Ernte war nicht so katastrophal, wie man bei der Witterung vielleicht befürchtet hätte. Landesbauernpräsident Joachim Rukwied hat am Montag eine erste Erntebilanz für dieses Jahr vorgestellt.

Der Süden Baden-Württembergs hat gut gedroschen und je weiter sie in den Norden gegangen sind, desto niedriger waren die Erträge. Landesbauernpräsident Joachim Rukwied

In Bad Cannstatt hängen die Bäume voll mit Äpfeln der Sorten Jonagold und Boskop. Auf einer anderen Plantage 500 Meter weiter können die Bauern dagegen nichts ernten. Nach spätem Frost ist dort kein Obst gewachsen.

Später Frost und Trockenheit im Frühjahr haben den Bauern vor allem im Norden des Landes zu schaffen gemacht. Rechnet man aber alles zusammen, ergibt sich eine durchschnittliche Ernte für Baden-Württemberg. Sehr gute Erträge zum Beispiel beim Raps, weniger Ertrag bei der Gerste.

Corona macht den Bauern zu schaffen

Obendrein kämpfen die Bauern mit niedrigen Absatzpreisen. Das liegt zum einen am Weltmarkt, zum anderen an der Corona-Krise. Die hat etwa dazu geführt, dass der Bierabsatz zurückgegangen ist. Die Preise für Braugerste sind im Keller. Und auch Kartoffelbauern bekommen Corona zu spüren, nachdem im Frühjahr so lange die Gaststätten zu waren.