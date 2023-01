Bei einem Streit in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein Jugendlicher am Samstag nach Angaben der Polizei schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger steht demnach im Verdacht, den Jüngeren mit einem Messer verletzt zu haben. Er wurde in der Nähe des Tatorts am Berliner Platz festgenommen.