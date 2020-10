per Mail teilen

Das hört sich gesund an: Rote-Linsen-Reisschnitte oder lieber kalte Kartoffeln mit Demeterquark Leindotteröl und Gemüsesticks. Das Essen gibt es in einem leeren Klamottenladen für die Dauer von drei Wochen? In Herrenberg hat die erste Pop-up Gastronomie eröffnet.

Pop-up bedeutet: die Gastronomie wird für kurze Zeit geöffnet und muss dann - wegen einem befristeten Mietvertrag - wieder schließen. Es geht um ausprobieren, kurz versuchen, schauen ob die Geschäftsidee funktionieren könnte.