Am frühen Samstagabend hat ein 15-Jähriger in Wendlingen (Kreis Esslingen) auf einen anderen Jugendlichen mehrfach mit einem Messer eingestochen und ihn schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der 15-Jährige kurz nach der Tat festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Das 17-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, ist aber außer Lebensgefahr. Vorausgegangen. Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden kam, ist nicht bekannt.