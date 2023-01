Die Polizei hat in Herrenberg ein Auto angehalten. Am Steuer: ein 15-Jähriger. Der wollte eigentlich mit Kumpels zu einem Fast Food-Restaurant. Letztendlich endete die Fahrt bei Papa.

In Herrenberg (Kreis Böblingen) hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag ein Fahrzeug angehalten, das mit sechs Jugendlichen besetzt war. Offenbar waren die Teenager auf dem Weg zu einem Fast Food-Restaurant, als die Polizei sie anhielt. Der 15-jährige Fahrer habe noch behauptet volljährig zu sein und einen Führerschein zu besitzen, so die Polizei in einer Mitteilung. Schnell sei jedoch klar gewesen, dass das nicht stimmte und der Jugendliche keinen Führerschein hatte.

Vater in Gäufelden-Öschelbronn wusste nichts von Fahrt

Laut Polizei gehörte das Fahrzeug, in dem die Gruppe Jugendlicher unterwegs war, dem Vater eines der Teenager. Der habe nichts von der nächtlichen Spritztour gewusst. Der Schlüssel des Autos wurde wieder an den Vater übergeben. Zu einem Unfall kam es laut Polizei bisherigen Erkenntnissen nach nicht. Der 15-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.