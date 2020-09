Jungenstreich in Stuttgart-Büsnau mit ungeahnten Folgen

Nach Klingelstreichen hat ein Mann am Montag in Stuttgart-Büsnau einen 14-jährigen Jungen mit der Pistole bedroht und in sein Haus gezwungen. Die Polizei ermittelt.