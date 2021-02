Genau 134 Strafzettel hat die Polizei innerhalb von nur dreieinhalb Stunden an einer einzigen Kreuzung in der Stuttgarter Innenstadt verteilt. An der Ecke Neckartor - Heilmannstraße wurden unter anderem allein 44 Verstöße gegen die Umweltauflagen gezählt, 39 Verkehrssünder wurden mit dem Handy am Ohr erwischt und 21 Personen fuhren ohne den Gurt angelegt zu haben.