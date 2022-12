per Mail teilen

In Kirchheim am Neckar ist ein 13-Jähriger von zwei jüngeren Kindern ins Gesicht geschlagen oder getreten worden. Laut Polizei erlitt er dabei "nicht unerhebliche" Verletzungen.

Die Polizei in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) sucht Zeuginnen und Zeugen, die gesehen haben, wie ein 13-Jähriger am Dienstag gegen 13:15 Uhr niedergeschlagen wurde.

Polizei Kirchheim: 13-Jähriger wurde geschlagen und dabei festgehalten

Den bisherigen Polizeiermittlungen zufolge war der Junge auf dem Nachhauseweg von der Schule, als er in der Bahnhofstraße von zwei Jungen im Alter von elf Jahren angesprochen und beleidigt wurde. Daraus soll sich ein Streit entwickelt haben, bei dem einer der Jungen dem 13-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Junge fiel hin und wurde am Boden liegend von einem der beiden Elfjährigen gegen den Kopf geschlagen oder getreten. Der andere soll den 13-Jährigen dabei festgehalten haben. Er wurde durch die Schläge "nicht unerheblich verletzt", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Tatverdächtige flüchteten zunächst

Die beiden Jungen flüchteten, konnten aber mittlerweile ermittelt werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar melden.