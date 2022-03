Krieg in der Ukraine: Familie bei Göppingen nimmt zwölf Geflüchtete auf

Eine Familie in Börtlingen (Kreis Göppingen) hat vier geflüchtete Frauen aus der Ukraine aufgenommen - dazu kommen deren acht Kinder. In dem großen Haus wird es dadurch eng.

Insgesamt 15 Personen leben aktuell in dem Haus der Familie Hamera. Es ist ruhig in Börtlingen (Kreis Göppingen) und der Krieg scheint in weiter Ferne zu liegen. Jedoch nicht, wenn man das Haus der Familie Hamera betritt. Auf drei Stockwerken wohnen seit drei Wochen die Familien der Ukrainerinnen Nataliia, Hanna, Svetlana und Maryna. Und natürlich auch die Gastgeber, Anna Katherina Hamera, ihr Mann Alexander und ihr Sohn.

Spontanes Hilfsangebot

Als der Krieg gegen die Ukraine ausbricht, ist die Tochter von Anna Katherian Hamera gerade bei ihrer Großmutter in Polen. Die Familie Hamera hat ihre Wurzeln dort. Sofort hilft Katherian in Krankenhäusern im Kriegsgebiet und berichtet ihren Eltern von den Menschen auf der Flucht. "Das war, glaube ich, nicht mal eine halbe Sekunde, die ich überlegt habe." Sofort ist für Anna Hamera in Börtlingen klar: Ich nehme hier Menschen auf. "Ich bedaure, dass ich nicht noch mehr Menschen aufnehmen kann. Ich habe so das Gefühl, egal, was wir machen, es ist nicht genug." Bisher hat sie hier nur mit ihrem Mann und ihrem Sohn gelebt, jetzt ist das Haus voll.

Insgesamt 12 Geflüchtete aus der Ukraine wurde von der Familie Hamera in Börtlingen (Kreis Göppingen) aufgenommen. SWR

Die ukrainischen Familien haben sich auf der Flucht kennengelernt

Die Familien von Nataliia, Hanna, Svetlana und Maryna haben sich bis Kriegsausbruch nicht gekannt. "Wir haben uns in Polen kennengelernt, wo wir aufgenommen wurden", erzählt Nataliia. Der enge Kontakt untereinander sei dann erst durch die Wohngemeinschaft entstanden. In Börtlingen sind sie froh in Sicherheit zu sein. Die Männer und Väter der Kinder mussten in der Ukraine bleiben.

"Wenn Fliegeralarm ist, wird der Unterricht unterbrochen und wenn er aufhört, startet der Unterricht wieder."

Julia und Maria gehen in die ukrainische Schule - von Börtlingen aus. Sie besuchen mit ihren Handys per Videoschalte den Unterricht. "Die Lehrer unterrichten über Zoom, geben uns Hausaufgaben auf", erzählt Julia. Hier auf dem Land würden die Kinder direkt integriert werden, erzählt Anna Hamera. "Die Kinder gehen auf den Spielplatz, werden eingeladen von anderen Kindern, sie unterhalten sich mit Händen und Füßen. Und das klappt." Nur in die deutsche Schule und in den Kindergarten dürfen die Kinder der Familien noch nicht gehen.

Maria und Yulia sitzen im Esszimer und machen Hausaufgaben. In die deutsche Schule dürfen sie noch nicht gehen. Bisher besuchen sie weiter über Videoschalte den Unterricht in der Ukraine. SWR

Die Dankbarkeit überwiegt

Die vier Ukrainerinnen sind froh, dass sie es bis Börtlingen geschafft haben. "Wir sind sehr dankbar", sagt Maryna. "Sie haben uns Unterschlupf gegeben und geben uns die Möglichkeit, unseren Alltag, an den wir aus der Ukraine gewohnt sind, hier zu leben." Zu Spannungen untereinander würde es nicht kommen. Alle würden gut miteinander klar kommen.