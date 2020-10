per Mail teilen

mmer montags wird in Stuttgart demonstriert – und das schon seit zehn Jahren! In den "Montagsdemos" geht es gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21. Auch wenn jetzt der ein oder andere sagen wird: "Was, die demonstrieren immer noch? Ist S21 nicht schon bald fertig gebaut?" Die Stuttgarter "Montagsdemos" gehen weiter. SWR4-Reporterin Ulrike Trachte berichtet.