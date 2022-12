Älteste Frau Deutschlands feiert 113. Geburtstag

Am 3. Dezember 1909 ist Charlotte Kretschmann geboren worden. Am Samstag wurde sie 113 Jahre alt. Damit ist sie die älteste Frau Deutschlands. Wie lebt es sich mit diesem Alter?

Charlotte Kretschmann ist am Samstag 113 Jahre alt geworden. Damit ist sie die älteste Frau Deutschlands. Doch so ganz in Feierlaune kommt die Rentnerin aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) noch nicht. "Wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, ich will es gar nicht sagen", sagte die 113-Jährige dem SWR. "Ich will meinen Geburtstag übergehen. Ich will gar nichts davon wissen."

An den Tod denkt Charlotte nicht. Gehen müsse jeder, aber darüber nachzudenken bringe nichts. Noch heute möchte sie an allem teilhaben. Immer wieder neues Entdecken und ihr Leben leben.

113 Jahre alt - als sie geboren wurde gab es noch einen Kaiser

Am 3. Dezember 1909 wird Charlotte Kretschmann in Breslau, im heutigen Polen geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg tritt sie einem Leichtathletikverein bei. Dort verliebt sie sich in ihren späteren Ehemann Werner - damals ist er einer der besten 100-Meter-Läufer Deutschlands. Das Paar bekommt eine Tochter. Werner zieht im Zweiten Weltkrieg nach Frankreich, Charlotte flieht mit dem Kind vor den einmarschierenden Russen. Alle überleben den Krieg und ziehen nach Stuttgart. Charlottes Mann und auch ihre Tochter sind bereits gestorben. Sie lebt aber immer noch in einem Altersheim in Kirchheim unter Teck.

Sport, Wissbegierde und Eitelkeit für ein langes Leben

Sie sei zwar sportlich aktiv gewesen, Dinge wie gesunde Ernährung und Sport sind für sie aber nicht der Schlüssel zu einem langen Leben. Viel wichtiger sei ihre Wissbegierde und aktiv zu bleiben. Und natürlich immer auf dem neusten Stand zu bleiben.

"Ich hab gar keine Angst vor neuer Technik."

Beispielsweise hätte sie auch damals schon früh eine Spülmaschine gehabt. Auch dadurch, dass ihr Mann beim Elektrogerätehersteller AEG gearbeitet habe. Ihre Schwester habe auf die elektrische Maschine ganz neidisch reagiert und eine eigene gewollt.

113-Jährige mithilfe des Enkels auf Instagram aktiv

Heute ist sie mit ihren stolzen 113 Jahren noch auf Instagram aktiv. Wenn auch nur mit Unterstützung durch ihren Enkel. Ganz besonders wichtig ist Charlotte aber ihr Aussehen.

"Ich war sehr eitel. Ich bin jetzt noch sehr eitel. Auch jetzt, wenn meine Enkel mir etwas besorgen, sage ich: nur das Neueste!"

Das Alter spiele hierbei absolut keine Rolle. So sitzt sie auch kurz vor ihrem 113. Geburtstag lange vor ihrem Kleiderschrank und sucht zusammen mit einer Pflegerin das perfekte Outfit für den Tag aus.