1.107 Pflegekräfte in Stuttgart ungeimpft

In Stuttgart sind dem Gesundheitsamt 1.107 Fälle gemeldet worden von Pflegekräften, die nicht geimpft sind. Das Amt prüfe derzeit, ob in diesen Fällen eine Ausnahmegenehmigung von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht erteilt werde, sagte ein Stadt-Sprecher. Diese Prüfung könne einige Wochen oder Monate dauern. Möglicherweise sind es aber auch weniger Ungeimpfte: Wegen verschiedener Meldeverfahren könnten doppelte Meldungen nicht ausgeschlossen werden. Da der Stadt keine genauen Zahlen über Beschäftigte in Heimen in Stuttgart vorlägen, könne man nicht feststellen, wie viel Prozent der Pflegekräfte betroffen seien. Die Stadt empfiehlt, bis zum Bescheid Distanz zu den Bewohnern zu wahren.