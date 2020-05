Rund 1.000 Anträge auf Kita-Notbetreuung in Stuttgart

Etwa 1.000 Eltern haben in Stuttgart einen Antrag für die erweiterte Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen gestellt. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt.