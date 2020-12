per Mail teilen

Am Dienstag wird Mahle 100 Jahre alt. Das wollte der Stuttgarter Autozulieferer groß feiern - mit einem Festakt, Aktionen für die Beschäftigen und Familientagen. Doch daraus wird nichts.

Am Dienstag findet das 100-jährige Firmenjubiläum des Autozulieferers Mahle in Stuttgart statt. Doch in Feierlaune ist kaum jemand. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Das Coronavirus lasse solche Veranstaltungen derzeit nicht zu, heißt es offiziell von Mahle. Doch das Jubiläum wird vor allem auch vom geplanten Stellenabbau überschattet. Denn der Stuttgarter Konzern hat neben den Auswirkungen der Pandemie auch mit dem Wandel in der Autoindustrie zu kämpfen.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden weltweit Tausende Stellen gestrichen. Nun sollen weitere 7.600 der übrigen 77.000 Jobs wegfallen, davon 2.000 in Deutschland.

Auch am Stammsitz werden voraussichtlich Stellen gestrichen

Allein am Stammsitz in Stuttgart sollen nach Betriebsratsangaben 900 Jobs wegfallen. Die Produktionsstätte in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) mit rund 300 Mitarbeitern sowie das Werk im sächsischen Freiberg mit 85 Mitarbeitern sollen geschlossen werden. Zu den Details laufen Verhandlungen zwischen Mahle, dem Betriebsrat und der IG Metall. Mahle teilte mit, Ziel sei es, möglichst sozialverträgliche Wege zu finden. Grundsätzlich könne man aber betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen.

Betriebsrat spricht von schlechtem Betriebsklima

Die trübe Lage schlägt sich bei Mahle auch aufs Betriebsklima nieder. Martin Röll von der IG Metall Stuttgart sagte der Deutschen Presse-Agentur: "In der Belegschaft gibt es erhebliche Zweifel, ob die Firmenleitung wirklich den Willen hat, den Laden zukunftsfähig aufzustellen." Gesamtbetriebsratschef Jürgen Kalmbach teilte mit, Mahle sei jahrelang vor allem durch Zukäufe gewachsen, dennoch habe die Firma die Arbeitsabläufe nicht vereinheitlicht oder verschlankt.

"Man hat lange verpennt, in der Strukturierung des Betriebs seine Hausaufgaben zu machen. Das fällt der Firma jetzt mächtig auf die Füße." Gesamtbetriebsratschef Jürgen Kalmbach

Intern steht nach dpa-Informationen vor allem Geschäftsführer Jörg Stratmann in der Kritik. Dem 51-Jährigen wird aus Mitarbeiterkreisen vorgeworfen, er könne die Beschäftigten nicht mitnehmen, habe keine Visionen und kenne sich technologisch schlecht aus. Der Gesamtbetriebsratschef Kalmbach beklagt eine mangelnde Präsenz der Chefriege.

Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. Zum geplanten Stellenabbau heißt es schriftlich dass man sich an "strukturellen und strategischen" Erfordernissen, die sich "insbesondere aus dem technologischen Wandel" ergäben, sowie an internen Prognosen für die Entwicklung der Absatzmärkte orientiere. Die Firma wehrt sich auch gegen die Kritik, man habe zu spät auf die Transformation in der Branche reagiert.

"Wir haben rechtzeitig, deutlich vor vielen Wettbewerbern, den technologischen Wandel antizipiert." Mahle in einer schriftlichen Stellungnahme

Die Corona-Krise habe die Dringlichkeit der Maßnahmen noch erhöht. Mit Blick auf die Stimmung im Konzern schreibt Mahle, es gebe eine "proaktive, offene und sachliche Kommunikation mit der Belegschaft". Den Vorwurf, Stratmann sei wenig präsent, weist der Konzern zurück.