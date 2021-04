Zehn Jahre nach einem rechtsextremen Anschlag auf fünf Männer mit Migrationshintergrund in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) soll am Samstagnachmittag daran erinnert werden.

Blick auf die abgebrannte Gartenhütte bei Winterbach (Rems-Murr-Kreis). Sie war am 10. April 2011 bei einer Hetzjagd von Angehörigen der rechten Szene auf Migranten in Flammen aufgegangen. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Bernd Weissbrod

Am 10. April 2011 nahm eine Grillparty am Engelberg in Winterbach ein jähes und brutales Ende. Fünf junge Männer mit italienischen und türkischen Wurzeln wurden von einer Gruppe polizeibekannter Rechtsextremer überfallen und schwer verletzt. Die fünf konnten noch in eine Gartenhütte flüchten, die die Rechten schließlich anzündeten. Per Handy konnten die Opfer noch einen Notruf an die Polizei senden.

Landgericht Stuttgart sprach von Hetzjagd

Elf Männer wurden später vom Landgericht Stuttgart wegen gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen zwischen einem Jahr und zehn Monaten und zwei Jahren und acht Monaten verurteilt, drei von ihnen auf Bewährung. Die einzige angeklagte Frau wurde freigesprochen. Das Landgericht sprach damals von einer Hetzjagd.

Gedenkveranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz Winterbach

Das Bündnis "Zusammen gegen rechts" und die Initiative "Rems-Murr-Nazi-frei" organisieren einen Gedenkveranstaltung für die Opfer am Samstagstagnachmittag um 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Winterbach.