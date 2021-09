per Mail teilen

Die Initiative Seebrücke will mit Kundgebungen in Stuttgart heute auf die Seenotrettung und die Situation geflüchteter Menschen aufmerksam. Die Initiative richtet dazu bis morgen ein Protestcamp ein. An den Kundgebungen werden auch Geflüchtete und Seenotretter teilnehmen. Zentrale Bestandteile des Camps sollen ein Boot aus dem Mittelmeer sein sowie ein UNHCR-Zelt, wie es auf den griechischen Inseln zum Einsatz kommt.