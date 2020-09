Nach den Bränden im griechischen Flüchtlingslager Moria wollen auch Politiker aus Baden-Württemberg Verantwortung übernehmen. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) will Flüchtlinge im Land aufnehmen - unter bestimmten Voraussetzungen.

Deutschland müsse helfen, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegenüber dem SWR. "Es ist für mich keine Frage, dass Deutschland helfen muss. Wie schon in der Vergangenheit ist Baden-Württemberg auch jetzt bereit, im Rahmen eines deutschen Hilfsprogramms Hilfe zu leisten und Verantwortung zu übernehmen", twitterte Kretschmann nach den Bränden in Moria über den Account der Landesregierung:

Der Grünen-Politiker fordert die Bundesregierung auf, ihr Aufnahmekontingent aufzustocken. Baden-Württemberg werde Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern dann gerne aufnehmen.

Deutschland kann bei den Zuständen auf #Lesbos und im Lager #Moria nicht weiter tatenlos zusehen. #BadenWürttemberg ist wie zuvor schon weiter bereit, Verantwortung zu übernehmen und Menschen aufzunehmen. https://t.co/4TapG0HELG Landesregierung BW, Twitter, 9.9.2020, 13:59 Uhr

Zustände vor Ort unklar

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist durch einen Großbrand in der Nacht auf Mittwoch fast vollständig zerstört worden. Auch deutsche Helfer sind aktuell vor Ort und versorgen die Menschen mit dem Nötigsten.

BW-Sozialminister kritisiert Seehofer

Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat die Bundesregierung am Donnerstag im Umgang mit Migranten kritisiert. Im SWR sagte Lucha, der Bund müsse nach dem Flüchtlingsdrama auf Lesbos "über seinen Schatten springen" und nicht mehr auf eine europäische Lösung warten. Vor allem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) griff Lucha scharf an. Er habe im Umgang mit Geflüchteten innerhalb der Europäischen Union kein "besonders ausgeprägtes Solidaritätsempfinden."

Kuhn: Flüchtlingen unbürokratisch helfen

Die Grünen haben am Mittwoch ebenfalls an die Bundesregierung appelliert, schnell zu handeln. Der Landesverband betonte, mittlerweile hätten sich über 27 Kommunen aus Baden-Württemberg bereit erklärt, Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen, vor allem Familien mit Kindern. Insgesamt sind es über 170 Städte und Gemeinden bundesweit.

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf, den Flüchtlingen in Not schnell und unbürokratisch zu helfen. Auf Lesbos herrsche größte Not, so Kuhn.

Fritz Kuhn fordert schnelle und unkomplizierte Hilfe von der Bundesregierung.

Stuttgart ist Mitglied der Initiative "Seebrücke"

Viele deutsche Städte hatten sich im Rahmen der Initiative "Seebrücke" bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Auch Stuttgart wäre dazu bereit, wenn die Bundesregierung die Menschen nach Deutschland hole, erklärte Oberbürgermeister Kuhn in einer Mitteilung am Mittwoch.

Stoch: Bilder aus Moria sind erschütternd

Eine umgehende Hilfe vor Ort und eine schnelle Aufnahme der Menschen in den Kommunen fordert der baden-württembergische SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch. "Die Bilder aus Moria sind erschütternd. Sie zeigen, dass jetzt gehandelt und den Menschen vor Ort Hilfe geleistet werden muss", so Stoch in einer Mitteilung.

Der Landesvorsitzende der Grünen, Oliver Hildenbrand, spricht von einer humanitären Katastrophe. "Die Aufnahme von Flüchtlingen muss sofort beginnen", schreibt er in einer Mitteilung. Bundesinnenminister Seehofer dürfe die Hilfsbereitschaft von vielen Kommunen und Ländern in Deutschland nicht in den Wind schlagen.

Fürst: Diözese will Betrag leisten

Der katholische Rottenburger Bischof Gebhard Fürst sieht nach dem Feuer in Moria eine Pflicht zu helfen. Die Brände seien ein Symbol für das Versagen Europas. Viele Bundesländer und Kommunen hätten bereits Hilfe zugesagt. Die Diözese wolle ihren Beitrag leisten.

Ähnlich ist die Reaktion des Diakonischen Werks: alle europäischen Staaten seien aufgefordert zu helfen. Die Bundesrepublik müsse mit gutem Beispiel vorangehen.