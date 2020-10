In der baden-württembergischen Landeshauptstadt sind zuletzt die Infektionszahlen kontinuierlich gestiegen. Seit Dienstag ist der kritische Sieben-Tage-Wert pro 100.000 Einwohner überschritten worden.

Wie aus den Berechnungen des Landesgesundheitsamts hervorgeht, haben sich in der Landeshauptstadt 35,4 Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Allein am Dienstag gab es in Stuttgart insgesamt 38 neue Fälle. Bislang lassen sich die Neuinfektionen noch nachvollziehen, das Gesundheitsamt stoße aber an seine Grenzen, so ein Sprecher der Stadt Stuttgart.

Stadt berät über weitere Maßnahmen und Einschränkungen

Der Großteil der Neuansteckungen werde bei 30- bis 50-Jährigen festgestellt, der Anteil der über 60-Jährigen nehme aber ebenfalls zu. Laut Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart, soll am Mittwoch über das weitere Vorgehen beraten werden.

So reagierte der Sprecher der Stadt Stuttgart, Sven Matis: Sven Matis, Twitter, 6.10.2020, 20:17 Uhr

Auch Esslingen weiter stark betroffen

Die höchste Zahl an Neu-Infektionen in Baden-Württemberg weist nach wie vor der Kreis Esslingen auf. Das Landratsamt Esslingen hat deshalb bereits am Montag die Corona-Maßnahmen im Kreis verschärft.

Erhöhte Alarmbereitschaft in ganz Baden-Württemberg

Liegt dort der Wert der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 35 aktiven Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern gilt dies laut einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern als kritisch. Bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner können in betroffenen Gegenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verschärft werden.

Bereits am Dienstag hatte die baden-württembergische Landesregierung wegen der steigenden Infektionszahlen die zweite Corona-Warnstufe ausgerufen. Insgesamt sieht das Warnsystem drei Stufen vor. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach von einer Hab-Acht-Stufe.

Das sind die 7-Tages-Inzidenzen für Ihren Landkreis: