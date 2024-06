Stuttgart: Großdemo gegen Rechtsextremismus

Elisabeth Seitz oder Helen Kevric – welche der beiden Turnerinnen vom MTV Stuttgart nimmt an den Olympischen Spielen in Paris teil? Zwei der drei Startplätze für Olympia sind bei den Turnerinnen schon vergeben. Und diese beiden kämpfen um das letzte Ticket. Die Deutsche Meisterschaft im Mehrkampf heute in Frankfurt war gleichzeitig der vorletzte Qualifikations-Wettkampf – hatte im Duell der beiden also vorentscheidenden Charakter.