Verkehrsminister Hermann war Sportlehrer von OB Nopper

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat in seinem früheren Leben als Sportlehrer den heutigen Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) zum Schwitzen gebracht. Diese bislang unbekannte Anekdote erzählte Nopper im Rahmen des Stuttgarter Kinder- und Familienfestival, wie die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" berichteten. Sport sei eines seiner Lieblingsfächer gewesen, so der 61-Jährige. Heute müsse er den Sport oft hinten anstellen: "Leider treibe ich viel zu wenig Sport, aber wenn, dann schwimme ich am liebsten oder gehe spaziere", so Nopper.