Orkantief "Zeynep": Schwere Sturmböen in Teilen Baden-Württembergs erwartet

Nach Sturmtief "Ylenia" kommt Orkantief "Zeynep". Den Süden Deutschlands soll es zwar weniger heftig treffen - trotzdem wird auch in Baden-Württemberg mit Auswirkungen gerechnet.

Am Mittag trifft Orkantief "Zeynep" auf Deutschland. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird wahrscheinlich erneut vor allem die nördliche Hälfte Deutschlands betroffen sein. Aber auch für Baden-Württemberg rechnet der DWD ab dem Abend mit zum Teil schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern.

In den höher liegenden Teilen des Schwarzwalds werden bis ins Wochenende hinein Orkanböen erwartet. Oberhalb von 600 Metern könnte es zudem Frost und überfrierende Nässe geben. Vor allem Autofahrer sollten in der Nacht und am Samstagmorgen deshalb aufapssen.

SWR-Metereologe Karsten Schwanke in der Sendung SWR Aktuell Baden-Württemberg vom Donnerstagabend mit Einzelheiten zu Sturmtief "Ylenia" und Orkantief "Zeynep":

Waldgebiete am Wochenende meiden

Der Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU), rief deswegen dazu auf, Waldgebiete zu meiden. Vor allem in den Hochlagen des Schwarzwaldes müsse mit umstürzenden Bäumen und herabbrechenden Ästen oder Baumkronen gerechnet werden. Waldwege könnten durch Regen zudem ausgespült und dadurch beschädigt werden.

"Wer bei orkanartigen Böen die Wälder betritt, begibt sich in Lebensgefahr. Auch beim Befahren von Straßen, die durch oder entlang von Wäldern führen, ist besondere Vorsicht angezeigt."

Was tun bei Sturm? Vier Tipps der Landesregierung Zu Hause bleiben. Versuchen Sie sich weitgehend nicht im Freien aufzuhalten Wenn man draußen überrascht wird: Suchen Sie Schutz in Gebäuden oder meiden Sie zumindest ungeschützte Flächen, auf denen man von herumfliegenden Gegenständen getroffen werden könnte Zu Hause: Fenster und Rolläden geschlossen halten und bewegliche Gegenstände im Freien (Fahrräder, Gartenmöbel) möglichst vorab sichern Bei Starkregen/Gewitter: Keller meiden! Empfindliche elektrische Geräte vom Netz nehmen. Nicht duschen oder baden.

Bahn stellt Regionalverkehr in Norden Deutschlands ein

Auch im Bahnverkehr kann es wegen der beiden Stürme zu Problemen kommen. Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass es voraussichtlich bis Samstag bundesweit zu Einschränkungen kommen wird.

Am Vormittag kündigte die Bahn an, den Regionalverkehr in Teilen Norddeutschlands und Nordrhein-Westfalens wegen des angekündigten Sturms nach und nach einzustellen. Für den Nahverkehr in Baden-Württemberg werden keine größeren Probleme erwartet. Es könne aber vereinzelt zu Einschränkungen kommen, sagte eine Bahn-Sprecherin dem SWR.

Fernverkehr: Auch Bahnreisende aus BW von Sturm betroffen

Bei Fahrten in Richtung Norddeutschland, beispielsweise ab Mannheim oder Stuttgart, müssen Reisende mit Ausfällen rechnen. Da Fernverkehrszüge in ganz Deutschland unterwegs sind, können sich Sturmschäden im Norden auch auf den Fernverkehr in Baden-Württemberg auswirken, so die Bahn-Sprecherin. Am Freitagmorgen waren in der "Navigator"-App der Bahn für den ganzen Tag einige Fahrtausfälle von ICE und IC-Verbindungen in Baden-Württemberg vermerkt.

Fahrgäste können ihre für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag gebuchten Fahrkarten bis zum 27. Februar flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren, wenn sie Reisen wegen des Sturms verschieben, so die Bahn. Wie immer gelte die Empfehlung, sich kurz vor Reiseantritt zum Beispiel über die "Navigator"-App zu informieren.

Sturmtief "Ylenia": Keine größeren Schäden in BW

Bereits am Donnerstag fegte Sturmtief "Ylenia" über Deutschland - hat aber in Baden-Württemberg keine größeren Schäden hinterlassen. Nach der Beobachtungstabelle des DWD wurden auf dem Feldberg im Schwarzwald Windgeschwindigkeiten von 125 Stundenkilometern gemessen.

Feuerwehren und Polizeileitstellen im Land berichteten am Donnerstag von zahlreichen Einsätzen, größere Schäden blieben aber aus. Das Lagezentrum der Polizei in Baden-Württemberg berichtete dem SWR von umgestürzten Bäumen.

Warnung via SWR-App möglich

